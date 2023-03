Ultime Notizie – Cannabis e cuore, l’allarme: con uso quotidiano +34% rischio coronarie (Di lunedì 6 marzo 2023) Le droghe ‘leggere’ ci vanno pesanti con il cuore: uno dei più ampi studi mai condotti per verificare la correlazione fra l’utilizzo di marijuana e le conseguenze cardiovascolari dimostra che consumarla ogni giorno aumenta del 34% la probabilità di coronaropatie negli anni successivi. L’impiego più sporadico, mensile o settimanale, lo accresce in maniera non significativa ma l’indagine, appena presentata al convegno annuale dell’American College of Cardiology a New Orleans, torna a mettere in guardia dai pericoli cardiovascolari delle sostanze d’abuso perché – come sottolineano i cardiologi della Società italiana di cardiologia (Sic) – “le droghe, di qualsiasi natura, sono state più volte associate a conseguenze cardiovascolari serie: questi dati mostrano che anche una sostanza ritenuta a torto ‘leggera’ può comportare un maggior rischio di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 marzo 2023) Le droghe ‘leggere’ ci vanno pesanti con il: uno dei più ampi studi mai condotti per verificare la correlazione fra l’utilizzo di marijuana e le conseguenze cardiovascolari dimostra che consumarla ogni giorno aumenta del 34% la probabilità di coronaropatie negli anni successivi. L’impiego più sporadico, mensile o settimanale, lo accresce in maniera non significativa ma l’indagine, appena presentata al convegno annuale dell’American College of Cardiology a New Orleans, torna a mettere in guardia dai pericoli cardiovascolari delle sostanze d’abuso perché – come sottolineano i cardiologi della Società italiana di cardiologia (Sic) – “le droghe, di qualsiasi natura, sono state più volte associate a conseguenze cardiovascolari serie: questi dati mostrano che anche una sostanza ritenuta a torto ‘leggera’ può comportare un maggiordi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneDedalo : Enna - Acqua: l'Ati Enna chiederà alla Regione una sostanziale riduzione del prezzo di acquisto… - VesuvioLive : Trapanese alla Meloni: “A mangiare la pizza con me e Alba non sei venuta. Non vuoi vedere” - RedazioneDedalo : Taormina (ME) – Ospedale S. Vincenzo: il reparto di terapia antalgica trasformato in deposito… - PianetaMilan : .@acmilan, ancora personalizzato per Brahim Diaz: in dubbio per il Tottenham #SempreMilan #ACMilan #MIlan #Diaz - RedazioneDedalo : Enna – Tavolo di confronto tra Nuova DC e FdI per alleanze nei comuni dove si vota -