Ultime Notizie – Btp Italia 2023, collocamento al via oggi: cedola minima al 2%. Ecco come funziona (Di lunedì 6 marzo 2023) Parte oggi, lunedì 6 marzo, il collocamento della prima emissione di Btp Italia per il 2023. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica ha comunicato che la cedola (reale) annua minima è fissata al 2,00%. La cedola definitiva, si legge in una nota del Mef, sarà invece stabilita con successiva comunicazione all'apertura della quarta giornata di emissione, nella mattinata di giovedì 9 marzo e potrà essere confermata o rivista al rialzo rispetto a quella comunicata. Il titolo, con godimento 14 marzo 2023 e scadenza 14 marzo 2028, è un Btp indicizzato al tasso di inflazione Italiana (Indice Foi, senza tabacchi – Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con cedole corrisposte ...

