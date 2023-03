Ultime Notizie – Bielorussia | condannata a 15 anni leader opposizione Tikhanovskaya

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 6 marzo 2023) La condanna di, che vive in esilio in Lituania, arriva tre giorni dopo quella di Ales Bialiatski, premio Nobel per la pace Ladell’bielorussa in esilio, Svetlana, è stataa 15di prigione nel processo in contumacia che si è svolto in un tribunale di Minsk. Lo riferisce l’agenzia di stampa bielorussa Belta. La condanna di, che vive in esilio in Lituania, arriva tre giorni dopo quella di Ales Bialiatski, premio Nobel per la pace, condannato a dieciper il ruolo avuto nelle manifestazioni del 2021 contro la rielezione del presidente Aleksander Lukashenko., candidata alle presidenziali dell’agosto del 2020, il cui risultato non è stato ...