Ulteriori dettagli sullo schermo dell’iPhone SE 4 in giornata

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ci sononovità da prendere in considerazione con l’iPhone SE 4, visto che BOE tornerà a ricoprire un ruolo da protagonista nel processo produttivo di Apple. Già, perché siamo reduci da un break sotto questo punto di vista, con BOE che in Cina ha perso la leadership nella realizzazione di pannelli OLED destinati alla serie iPhone 15 di quest’anno. Come in tanti sanno, l’azienda ha dovuto fronteggiare non pochi problemi di produzione, evidentemente del tutto superati visto che si stimano circa 20 milioni di unità da mettere a disposizione del cliente entro l’anno prossimo. Gli ultimi risvolti potenziali per loiPhone SE 4 in arrivo in futuro attraverso Apple Un ulteriore aggiornamento, dunque, dopo quello che abbiamo preso in esame non molto tempo fa sul nostro magazine. Un vantaggio produttivo non di poco conto per l’iPhone SE 4 ...