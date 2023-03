UEFA, ricavi a 4,5 mld nel 22/23 ma bilancio previsto in rosso (Di lunedì 6 marzo 2023) Nelle prossime settimane, il Consiglio della UEFA approverà preventivo di bilancio per la stagione sportiva 2022/23. Nei conti preventivi per la annata in corso, la UEFA prevede ancora un bilancio in rosso, in crescita però a 89 milioni di euro, nonostante l’aumento dei ricavi oltre quota 4,5 miliardi di euro. In particolare, il fatturato sarà spinto dalle maggiori entrate L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 marzo 2023) Nelle prossime settimane, il Consiglio dellaapproverà preventivo diper la stagione sportiva 2022/23. Nei conti preventivi per la annata in corso, laprevede ancora unin, in crescita però a 89 milioni di euro, nonostante l’aumento deioltre quota 4,5 miliardi di euro. In particolare, il fatturato sarà spinto dalle maggiori entrate L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Finanza #Notizie UEFA, ricavi a 4,5 mld nel 22/23 ma bilancio previsto in rosso: Nelle prossime settimane, il Cons… - CalcioFinanza : UEFA, previsti ricavi in crescita a 4,5 miliardi di euro per la stagione 2022/23: bilancio atteso tuttavia ancora i… - GargamellaOut : RT @CalcioFinanza: #UEFA, senza Europei fatturato in calo e conti in rosso nel 2021/22. La Conference League spinge i ricavi del 15% https:… - pccpla : RT @CalcioFinanza: #UEFA, senza Europei fatturato in calo e conti in rosso nel 2021/22. La Conference League spinge i ricavi del 15% https:… - sportli26181512 : #Governance #Notizie UEFA, ricavi in calo e conti in rosso nel 2021/22: UEFA bilancio 2021 2022 – Dopo aver fatto r… -