Uefa, bilancio in rosso per il 2022/23: preventivato un passivo di 89 milioni (Di lunedì 6 marzo 2023) È tempo di bilanci alla Uefa. Quello relativo alla stagione sportiva 2022/23 verrà approvato nelle prossime settimane e, secondo le indiscrezioni rivelate da Calcio & Finanza, potrebbe chiudersi nuovamente in rosso. Scrive il portale di informazione sportiva: “Nei conti preventivi per la annata in corso, la Uefa prevede ancora un bilancio in rosso, in crescita però a 89 milioni di euro, nonostante l’aumento dei ricavi oltre quota 4,5 miliardi di euro.” Il fatturato segna infatti delle consistenti entrate grazie al nuovo ciclo di competizioni per squadre nazionali e grazie anche alla crescita del calcio femminile. Da lì i ricavi di 4,5 miliardi di euro. Poi c’è la voce “diritti tv” che continua a essere parte importante e consistente del bilancio. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023) È tempo di bilanci alla. Quello relativo alla stagione sportiva/23 verrà approvato nelle prossime settimane e, secondo le indiscrezioni rivelate da Calcio & Finanza, potrebbe chiudersi nuovamente in. Scrive il portale di informazione sportiva: “Nei conti preventivi per la annata in corso, laprevede ancora unin, in crescita però a 89di euro, nonostante l’aumento dei ricavi oltre quota 4,5 miliardi di euro.” Il fatturato segna infatti delle consistenti entrate grazie al nuovo ciclo di competizioni per squadre nazionali e grazie anche alla crescita del calcio femminile. Da lì i ricavi di 4,5 miliardi di euro. Poi c’è la voce “diritti tv” che continua a essere parte importante e consistente del. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (Calcio&Finanza) Dopo l'aumento della stagione 2020-2021, cresce ancora lo stipendio del presidente #UEFA, Aleksand… - napolista : Uefa, bilancio in rosso per il 2022/23: preventivato un passivo di 89 milioni Nonostante i ricavi derivanti dalle… - VincenzoIanno16 : RT @CalcioFinanza: UEFA, previsti ricavi in crescita a 4,5 miliardi di euro per la stagione 2022/23: bilancio atteso tuttavia ancora in ros… - zazoomblog : UEFA ricavi a 45 mld nel 22-23 ma bilancio previsto in rosso - #ricavi #22-23 #bilancio #previsto… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie UEFA, ricavi a 4,5 mld nel 22/23 ma bilancio previsto in rosso: Nelle prossime settimane, il Cons… -