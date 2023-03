Ue, post indecente contro Meloni su Instagram. Fidanza: “La sinistra europea fa sciacallaggio” (Di lunedì 6 marzo 2023) Per la sinistra europea sono tutti colpevoli tranne gli scafisti. Sull’ultima tragedia in mare davanti alla coste calabresi i socialisti e democratici a Bruxelles non hanno dubbi. Processo sommario al governo italiano e nessuna parola sui trafficanti di morte. Come dimostra un post su Instagram contro il premier Meloni commentato con sdegno da Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo. Migranti, post contro Meloni dei socialisti europei “Si tratta di un vergognoso sciacallaggio da parte del gruppo socialista contro Giorgia Meloni e il governo italiano. Una montagna di menzogne che qualifica la bassezza morale di una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023) Per lasono tutti colpevoli tranne gli scafisti. Sull’ultima tragedia in mare davanti alla coste calabresi i socialisti e democratici a Bruxelles non hanno dubbi. Processo sommario al governo italiano e nessuna parola sui trafficanti di morte. Come dimostra unsuil premiercommentato con sdegno da Carlo, capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo. Migranti,dei socialisti europei “Si tratta di un vergognosoda parte del gruppo socialistaGiorgiae il governo italiano. Una montagna di menzogne che qualifica la bassezza morale di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Ue, post indecente contro Meloni su Instagram. Fidanza: “La sinistra europea fa sciacallaggio”… - antonel37002525 : @Antonel42931630 È uma cosa indecente ..ho visto post da brividi con #donnalisi - MarinoGio : @NFratoianni Indecente è la vostra malafede e post come questi. - eleaunt : @GiorgiaMeloni Ma come fai a scrivere questo post dopo il tuo comportamento ??? Indecente - medrisante : @La7tv Ma Bocchino quale livello di ruffianeria deve raggiungere per vedere se la dx lo sdogana del tutto post aver… -