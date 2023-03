Ue: "D'accordo con Meloni, bisogna agire". Giovedì il cdm a Cutro (Di lunedì 6 marzo 2023) Palazzo Chigi smentisce le voci su una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell'Interno e le presunte frizioni sui migranti. "Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e a presunte divergenze sulla linea interna al Governo sull'immigrazione, sono letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento", si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Insomma, il governo fa quadrato e come annunciato il prossimo Consiglio dei ministri si terrà a Cutro, teatro del tragico naufragio di migranti. Il Cdm è stato convocato per Giovedì: la riunione si terrà nel corso del pomeriggio, informa Palazzo Chigi. Intanto la Commissione Europea "ha ricevuto la lettera" inviata alla presidente Ursula von der Leyen dalla premier Giorgia ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) Palazzo Chigi smentisce le voci su una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell'Interno e le presunte frizioni sui migranti. "Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e a presunte divergenze sulla linea interna al Governo sull'immigrazione, sono letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento", si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Insomma, il governo fa quadrato e come annunciato il prossimo Consiglio dei ministri si terrà a, teatro del tragico naufragio di migranti. Il Cdm è stato convocato per: la riunione si terrà nel corso del pomeriggio, informa Palazzo Chigi. Intanto la Commissione Europea "ha ricevuto la lettera" inviata alla presidente Ursula von der Leyen dalla premier Giorgia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ???? USA - Donald #Trump: 'Con me alla Casa Bianca, metterò fine alla guerra in Ucraina in un giorno e andrò d'accord… - putino : Fonti di intelligence americana citate da Fox News sostengono che l'Iran abbia siglato accordi segreti con la Russi… - ultimora_pol : Nota #M5S: 'Il senatore dem Carlo #Cottarelli sceglie le colonne di Libero per affermare che è d'accordo con… - raimondoburza : @Giosue38964236 Sui calci piazzati sono d'accordo, mi aspettavo di più da Piotr, Kvicha e Stanislav, poi i rigori s… - FrancescaLomon7 : @stasi_supporter Sonia sono d'accordo con te ma ti sei dimenticato Luca onestini e Oriana -