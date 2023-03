Ucraina | visita del ministro della Difesa russo | Shoigu | a Mariupol | “Ispezioni di infrastrutture sociali” | VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mrcllznn : RT @Gianl1974: Il Ministero della Difesa russo ha riferito della visita di Sergei Shoigu alla distrutta e occupata Mariupol Nella città ucr… - singerel : RT @Gianl1974: Il Ministero della Difesa russo ha riferito della visita di Sergei Shoigu alla distrutta e occupata Mariupol Nella città ucr… - Gianl1974 : Il Ministero della Difesa russo ha riferito della visita di Sergei Shoigu alla distrutta e occupata Mariupol Nella… - Temujin02293332 : RT @enricofromitaly: ???? ???? “And the winner is…” Premio ZERBINO dell’anno a Olaf Scholz quale miglior esecutore degli ordini americani per i… - Gio_Scorza : RT @putino: Vladimir Solovyov ha pubblicato il video di quando afferma di essere stato bersaglio di colpi di artiglieria durante la sua ult… -

La mossa americana, cosa sa Caracciolo Se dunque la guerra indovesse trascinarsi in un ... Ladi Biden a Kiev nell'anniversario della guerra è stata la dimostrazione plastica di quanto ...Un unico, enorme cantiere portato a Bucha dalla fondazione Buffett , in nome del miliardario Warren Buffett: il figlio Howard, dopo lainl'estate scorsa al presidente Volodymyr ...... con 1,6 milioni di follower, lo ritrae proprio accanto a lui, in occasione delladella ... Non importa chi sia coinvolto, Russia,, chiunque Se sostengo Putin Beh, è il mio presidente L'...

Ucraina: visita al fronte del ministro della Difesa russo - Ultima Ora Agenzia ANSA

(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAR - 'Un momento emozionante oggi, quando ho deposto dei fiori a nome del popolo europeo per ricordare tutte le vittime, ...Nei giorni scorsi ho avuto modo di ascoltare Lucio Caracciolo in televisione e sentirlo in un passaggio rimarcare quanto sta accadendo nel dibattito ...