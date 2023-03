Ucraina ultime notizie. Kiev, distrutte due basi militari russe a Melitopol (Di lunedì 6 marzo 2023) I russi hanno usato per la prima volta in Ucraina una nuova bomba da 1,5 tonnellate, conferma Kiev tornando a chiedere i caccia all’Occidente Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 6 marzo 2023) I russi hanno usato per la prima volta inuna nuova bomba da 1,5 tonnellate, confermatornando a chiedere i caccia all’Occidente

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppePrada1 : Ucraina ultime notizie. Kiev, distrutte due basi militari russe a Melitopol - Il Sole 24 ORE @sole24ore - andreastoolbox : Ucraina ultime notizie. Scholz a Cnn: conseguenze se Cina aiuta Russia #ultime #Ucraina #notizie. #a #Scholz ??????? - DomenicoMazzil5 : RT @sole24ore: ?? #Ucraina ultime notizie. #Scholz a Cnn: conseguenze se #Cina aiuta #Russia. ?? I russi hanno usato per la prima volta in U… - FGuardiella : Ucraina ultime notizie. Scholz a Cnn: conseguenze se Cina aiuta Russia I russi hanno usato per la prima volta in Uc… - MinnilluGRATIS : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Scholz: 'Conseguenze se Cina aiuterà Mosca'. LIVE -