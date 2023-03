Ucraina ultime notizie Casa Bianca ribadisce | questione F16 non è sul tavolo Capo Wagner evoca tradimento per mancanza munizioni a Bakhmut

(Di lunedì 6 marzo 2023) Mentre l’esercito ucraino “rafforza” le sue posizioni ala battaglia non si ferma. Per gli Usa, anche secade non cambia le sorti della guerra. Austin: ’La città ha più un valore simbolico che strategico’. Smentiti i dissensi fra Zelensky e il comando militare sull’ipotesi di una ritirata dalla città. Ildellaaccusa Mosca: ’Ci dia leo è’. Diffuso un video shock che mostra l’esecuzione a sangue freddo di un prigioniero ucraino disarmato da parte delle truppe russe che hanno ripreso la scena mentre lo insultavano. Nelle immagini l’uomo che dice qualche parola, fa un ultimo tiro di sigaretta e viene crivellato di colpi

Il presidente ucraino ordina all'Esercito di trovare 'tutte le forze' per difendere la città. Il capo della Wagner accusa Mosca: 'Ci dia munizioni o è tradimento'. In un video shock l'esecuzione da ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: “Difendere Bakhmut”. Pechino: “Mai dato armi”. LIVE ...Kyjiv ha bisogno di un aiuto aeronautico per non soccombere a Mosca nel controllo dei cieli. Ma la donazione da parte dei Paesi europei (e degli Stati Uniti) potrà funzionare solo se c’è uno sforzo co ...