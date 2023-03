Ucraina, Schlein: «Invio di armi necessario». Antoniozzi: «Chissà cosa dirà Conte…» (Di lunedì 6 marzo 2023) Con una posizione molto netta, espressa nel corso della trasmissione Che tempo che fa, che ne ha segnato l’esordio tv da segretaria Pd, Elly Schlein ha chiarito di ritenere «assolutamente necessario» l’Invio di armi in Ucraina. Dunque, ora che è alla guida del partito, Schlein finalmente dimostra di aver sciolto i «dubbi» e i «dilemmi etici» che più volte aveva espresso in passato e conferma la linea adottata dai dem fin qui in Parlamento. Si tratta di un passaggio importante, che però pone subito un ostacolo politico di rilievo sul percorso di alleanza con il M5S lanciato dalla piazza di Firenze. Elly Schlein sull’Invio di armi in Ucraina: «Assolutamente necessario» «Abbiamo votato in Parlamento e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023) Con una posizione molto netta, espressa nel corso della trasmissione Che tempo che fa, che ne ha segnato l’esordio tv da segretaria Pd, Ellyha chiarito di ritenere «assolutamente» l’diin. Dunque, ora che è alla guida del partito,finalmente dimostra di aver sciolto i «dubbi» e i «dilemmi etici» che più volte aveva espresso in passato e conferma la linea adottata dai dem fin qui in Parlamento. Si tratta di un passaggio importante, che però pone subito un ostacolo politico di rilievo sul percorso di alleanza con il M5S lanciato dalla piazza di Firenze. Ellysull’diin: «Assolutamente» «Abbiamo votato in Parlamento e ...

