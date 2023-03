Ucraina, parlare di pacifismo come di una ‘idea assurda’ è un esempio di isteria di guerra (Di lunedì 6 marzo 2023) di Giorgio Beretta* e Pasquale Pugliese** – Rete Disarmo Dopo un anno di fallimentare strategia militare rispetto alla soluzione della guerra in Ucraina, leggere “dell’assurdità dell’idea stessa di pacifismo” da parte di Paolo Ercolani (ilfattoquotidiano.it, 2 marzo 2023), definito “idealistico e irresponsabile”, è un esempio dell’“isteria di guerra” denunciata da Edgar Morin: isteria che provoca “l’odio di ogni conoscenza complessa e di ogni contestualizzazione” (Di guerra in guerra, 2023). La guerra in corso, scrive Jürgen Habermas, è un “aggirarsi come sonnambuli sull’orlo dell’abisso” (la Repubblica, 19 febbraio 2023) della guerra nucleare, rispetto al quale siamo stati avvisati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) di Giorgio Beretta* e Pasquale Pugliese** – Rete Disarmo Dopo un anno di fallimentare strategia militare rispetto alla soluzione dellain, leggere “dell’assurdità dell’idea stessa di” da parte di Paolo Ercolani (ilfattoquotidiano.it, 2 marzo 2023), definito “idealistico e irresponsabile”, è undell’“di” denunciata da Edgar Morin:che provoca “l’odio di ogni conoscenza complessa e di ogni contestualizzazione” (Diin, 2023). Lain corso, scrive Jürgen Habermas, è un “aggirarsisonnambuli sull’orlo dell’abisso” (la Repubblica, 19 febbraio 2023) dellanucleare, rispetto al quale siamo stati avvisati ...

