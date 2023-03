Ucraina, l’Ira della Wagner”La Russia vuole tradirci? Perché non ci inviano le munizioni per entrare a Bakhmut?” (Di lunedì 6 marzo 2023) Già lo scorso 22 febbraio si era premunito, attraverso una corposa documentazione, di richiedere con urgenza l’invio di munizioni che, come da accordi, sarebbero poi dovute arrivare già il giorno dopo a Bakhmut. Questo per spiegare il ‘grado di rabbia’ con il quale stamane Evgheny Prigozhin ha deciso di denunciare a gran voce l’inascoltata richiesta, e quindi il mancato arrivo di munizioni per i mercenari della Wagner, da oltre un mese asserragliati nell’area di Bakhmut. Tanto è che, in un post al vetriolo, rivolgendosi direttamente al ministero della Difesa russo, Prigozhin pensa a due sole possibili motivazioni: “ordinaria burocrazia o tradimento“. Gli uomini della Wagner: “Senza munizioni non possiamo avanzare, e cosa accadrà se le autorità russe ci ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 marzo 2023) Già lo scorso 22 febbraio si era premunito, attraverso una corposa documentazione, di richiedere con urgenza l’invio diche, come da accordi, sarebbero poi dovute arrivare già il giorno dopo a. Questo per spiegare il ‘grado di rabbia’ con il quale stamane Evgheny Prigozhin ha deciso di denunciare a gran voce l’inascoltata richiesta, e quindi il mancato arrivo diper i mercenariWagner, da oltre un mese asserragliati nell’area di. Tanto è che, in un post al vetriolo, rivolgendosi direttamente al ministeroDifesa russo, Prigozhin pensa a due sole possibili motivazioni: “ordinaria burocrazia o tradimento“. Gli uominiWagner: “Senzanon possiamo avanzare, e cosa accadrà se le autorità russe ci ...

