Ucraina | continua l' assedio su Bakhmut Usata da Mosca una superbomba da 1 | 5 tonnellate

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Un anno fa iniziava l'assurda guerra contro l'Ucraina. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a… - mannocchia : 'Ho una dacia, un vigneto, un giardino. L’orto. C'è la mia acqua, ci sono i miei pozzi. Lì c’è la mia voglia di pac… - emergency_ong : #guerra #Ucraina 'Un anno dopo, quello che è cambiato è solo il numero di morti, ferite, vittime, profughi e la dis… - 58_life58 : @bordoni_russia Sarà questo processo finanziario (marginalizzazione del dollaro), se continua ad avere successo, a… - gbglobalcitizen : RT @Pontifex_it: Un anno fa iniziava l'assurda guerra contro l'Ucraina. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a soffrir… -

- 'Dolorosa e difficile', così il presidente ucraino Zelensky definisce la battaglia nel Donbass. Mentre il cancelliere tedesco Scholz avverte la Cina: gravi conseguenze se dovessero inviare armi alla ......Volodymyr Zelensky di non cedere un metro di territorio ma lo stato maggiore di Kieva ... quando in primavera circolarono voci circa i 'pedaggi' da pagare per poter uscire dall'e ......mai le autorità di Kiev esortano sempre più spesso i cittadini ad evacuare la zona adiacente al fronte Come mai l'Occidente rifornisce attivamente l'con dispositivi protettivi ea ...

Ucraina, ultim'ora - A Bakhmut continua la battaglia. Kiev: "Russia ... Adnkronos

A un anno dall'inizio della guerra, la moda ucraina made in Kiev continua a parlarci di una nazione piena di vita ed energia creativa. Non fa eccezione la storia di Lilia Litkovska e la sua collezione ...La guerra in Ucraina giunge al 376esimo giorno. Kiev risponde agli attacchi di Mosca e distrugge una torre di osservazione nella regione russa di Bryansk e due basi militari della Federazione a Melito ...