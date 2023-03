Ucraina: Borghi (Pd), 'parole Schlein sgombrano il campo' (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Le parole di Ellu Schlein al New York Times e a Che Tempo Che Fa sgombrano il campo: 'Necessario sostenere il popolo ucraino, ma i conflitti non si risolvono solo con le armi. Serve protagonismo diplomatico Ue per pace giusta,l'integrità territoriale Ucraina è stata violata e va ristabilita'". Così Enrico Borghi del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Ledi Ellual New York Times e a Che Tempo Che Fail: 'Necessario sostenere il popolo ucraino, ma i conflitti non si risolvono solo con le armi. Serve protagonismo diplomatico Ue per pace giusta,l'integrità territorialeè stata violata e va ristabilita'". Così Enricodel Pd su twitter.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @Gitro77 @ilPermeista No la proposta non è per gli 'invii' ma per le spese militari in genere di cui credo (e ho se… - Gitro77 : @borghi_claudio @ilPermeista Caro Claudio, come sai il problema non è il bilancio dello Stato in sé, ma come si fin… - Maxpostkeyn : RT @FmMosca: @borghi_claudio @Gabriele885 È palese che esista un piano. Solo gli effetti avversi #mRNA hanno posto un freno ai loro progett… - GiGiCoach : @borghi_claudio potevamo magari fare un referendum su una questione come questa, ma invece facciamo quelli sulle sa… - Ales66423669 : @borghi_claudio #Trump è abbastanza furbo da capire che la Russia merita rispetto avesse vinto la Clinton lo scontr… -