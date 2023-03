Ucraina, battaglia per Bakhmut. Wagner a Mosca: "Munizioni o perdiamo" (Di lunedì 6 marzo 2023) Kiev, 6 mar. (Adnkronos) - Mentre si continua a combattere a Bakhmut, dove secondo Kiev le perdite russe ammontano ogni giorno a 500 soldati morti e feriti, aumentano in Ucraina "combattimenti ravvicinati" a causa della scarsità di Munizioni a disposizione delle forze di Mosca. Secondo quanto ha reso noto il ministero della Difesa britannico, nel suo consueto briefing sull'andamento della guerra, ai riservisti russi mobilitati viene imposto di assalire le postazioni ucraine "armati solo con fucili e pale". Probabilmente pale da fanteria Mpl-50 datate, oggetti progettati sulla base di un modello non troppo diverso da quello introdotto per le forze russe nel 1869. Lo stesso capo del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha dichiarato che le sue truppe che ora stanno stringendo la presa sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Kiev, 6 mar. (Adnkronos) - Mentre si continua a combattere a, dove secondo Kiev le perdite russe ammontano ogni giorno a 500 soldati morti e feriti, aumentano in"combattimenti ravvicinati" a causa della scarsità dia disposizione delle forze di. Secondo quanto ha reso noto il ministero della Difesa britannico, nel suo consueto briefing sull'andamento della guerra, ai riservisti russi mobilitati viene imposto di assalire le postazioni ucraine "armati solo con fucili e pale". Probabilmente pale da fanteria Mpl-50 datate, oggetti progettati sulla base di un modello non troppo diverso da quello introdotto per le forze russe nel 1869. Lo stesso capo del gruppo di mercenari, Yevgeny Prigozhin, ha dichiarato che le sue truppe che ora stanno stringendo la presa sulla ...

