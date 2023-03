Ucraina, Austin: 'La presa di Bakhmut dei russi avrebbe solo un significato simbolico' (Di lunedì 6 marzo 2023) Ucraina, l'ormai probabile presa di Bakhmut da parte delle forze russe, secondo il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin, sarebbe "più un valore simbolico che un valore strategico e operativo" e non ... Leggi su globalist (Di lunedì 6 marzo 2023), l'ormai probabiledida parte delle forze russe, secondo il segretario alla Difesa Usa Lloyd, sarebbe "più un valoreche un valore strategico e operativo" e non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La tennista ucraina Marta Kostyuk ha vinto il suo primo titolo Wta battendo la russa Varvara Gracheva in finale ad… - OttaviDeborah : RT @ultimenotizie: #Bakhmut ha un'importanza più simbolica che operativa e una sua eventuale caduta non darebbe necessariamente uno slancio… - ultimenotizie : #Bakhmut ha un'importanza più simbolica che operativa e una sua eventuale caduta non darebbe necessariamente uno sl… - sportface2016 : #WTAAustin, l’ucraina #Kostyuk vince il primo titolo ma niente di stretta di mano con la russa #Gracheva - aleappo53 : #ucraina La tennista #Marta_Kostyuk ha sconfitto #russa la #Varvara_Gracheva nella finale del torneo #WTA a… -