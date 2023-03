Ucraina, allarme aereo in tutto il Paese (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – L’allarme aereo scattato in diverse regioni dell’Ucraina è stato esteso all’intero Paese, riporta il Guardian citando l’account Twitter di Euromaidan Press. Precedentemente l’allarme aveva riguardato le regioni di Mykolaiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Odessa, Kherson, Leopoli. ‘Vorrei rendere un tributo speciale al coraggio, alla forza e alla resilienza dei soldati che combattono nel Donbas. Questa è una delle battaglie più difficili. Dolorosa e difficile. La 93ª Brigata separata meccanizzata ‘Kholodny Yar’, la 77ª Brigata separata aeromobile, la 56ª Brigata separata di fanteria motorizzata e il 5° Reggimento separato d’assalto. E anche la nostra Guardia nazionale e le guardie di frontiera. La 3ª Brigata operativa della Guardia nazionale. I distaccamenti delle guardie di frontiera di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – L’scattato in diverse regioni dell’è stato esteso all’intero, riporta il Guardian citando l’account Twitter di Euromaidan Press. Precedentemente l’aveva riguardato le regioni di Mykolaiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Odessa, Kherson, Leopoli. ‘Vorrei rendere un tributo speciale al coraggio, alla forza e alla resilienza dei soldati che combattono nel Donbas. Questa è una delle battaglie più difficili. Dolorosa e difficile. La 93ª Brigata separata meccanizzata ‘Kholodny Yar’, la 77ª Brigata separata aeromobile, la 56ª Brigata separata di fanteria motorizzata e il 5° Reggimento separato d’assalto. E anche la nostra Guardia nazionale e le guardie di frontiera. La 3ª Brigata operativa della Guardia nazionale. I distaccamenti delle guardie di frontiera di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : ++ Le nuove prove delle deportazioni di bambini #Ucraina in #Russia ++ Grazie a fonti da #Cecenia e video dell’asse… - petergomezblog : Ucraina, la diretta – Media: “Mosca ha usato una nuova superbomba da 1,5 tonnellate”. Kiev: “Mosca senza risorse en… - Avvenire_Nei : Ucraina. Onu: i ceceni stanno «educando» i bambini portati via dai territori occupati - fisco24_info : Ucraina, allarme aereo in tutto il Paese: (Adnkronos) - In un primo momento riguardava le regioni di Mykolaiv, Dnip… - Newsinunclick : Caro direttore, allarme rosso «made in Italy» sul patto atlantico, dove si è appena abbattuto lo tsunami Elly Schle… -