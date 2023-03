Ucraina, allarme aereo in tutto il Paese (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – L’allarme aereo scattato in diverse regioni dell’Ucraina è stato esteso all’intero Paese, riporta il Guardian citando l’account Twitter di Euromaidan Press. Precedentemente l’allarme aveva riguardato le regioni di Mykolaiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Odessa, Kherson, Leopoli. E “per il terzo giorno consecutivo”, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu si trova nell’area dell’Ucraina occupata dai russi. Lo scrive la Bbc, precisando che A Mariupol, Shoigu “ha verificato il grado di disponibilità delle strutture già commissionate e lo stato di avanzamento dei lavori nei cantieri degli edifici e delle strutture in costruzione”, afferma.L’elenco delle strutture che Shoigu avrebbe visitato include un centro medico, un centro di emergenza e “un nuovo microdistretto di 12 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – L’scattato in diverse regioni dell’è stato esteso all’intero, riporta il Guardian citando l’account Twitter di Euromaidan Press. Precedentemente l’aveva riguardato le regioni di Mykolaiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Odessa, Kherson, Leopoli. E “per il terzo giorno consecutivo”, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu si trova nell’area dell’occupata dai russi. Lo scrive la Bbc, precisando che A Mariupol, Shoigu “ha verificato il grado di disponibilità delle strutture già commissionate e lo stato di avanzamento dei lavori nei cantieri degli edifici e delle strutture in costruzione”, afferma.L’elenco delle strutture che Shoigu avrebbe visitato include un centro medico, un centro di emergenza e “un nuovo microdistretto di 12 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : ++ Le nuove prove delle deportazioni di bambini #Ucraina in #Russia ++ Grazie a fonti da #Cecenia e video dell’asse… - Avvenire_Nei : Ucraina. Onu: i ceceni stanno «educando» i bambini portati via dai territori occupati - News24_it : Ucraina, allarme aereo in tutto il Paese - ledicoladelsud : Ucraina, allarme aereo in tutto il Paese - vivereitalia : Ucraina, allarme aereo in tutto il Paese -