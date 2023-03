Ucciso dal suo clan, la sorella alla cartomante: “Chi ha preso i soldi?” (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sono spariti dei soldi… è sparita una cassetta sana (intera, ndr)… 100 milioni…(di lire)”. Cerca indizi su una cassetta contenente cento milioni di lire di cui non si ha più traccia, la famiglia di Salvatore Lausi, Ucciso dal clan Mazzarella in quanto ritenuto l’autore dell’ammanco. La sorella della vittima per chiarire il mistero telefona addirittura a una cartomante a cui rivela anche alcuni particolari della storia però, purtroppo, si concluderà con l’omicidio del fratello, ritenuto un “cassiere” infedele. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli riescono a intercettare la conversazione. La cartomante, quando apprende dell’entità della cifra, rimane attonita: “100 milioni?… tua mamma nientemeno tiene 100 milioni in casa…”. La ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sono spariti dei… è sparita una cassetta sana (intera, ndr)… 100 milioni…(di lire)”. Cerca indizi su una cassetta contenente cento milioni di lire di cui non si ha più traccia, la famiglia di Salvatore Lausi,dalMazzarella in quanto ritenuto l’autore dell’ammanco. Ladella vittima per chiarire il mistero telefona addirittura a unaa cui rivela anche alcuni particolari della storia però, purtroppo, si concluderà con l’omicidio del fratello, ritenuto un “cassiere” infedele. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli riescono a intercettare la conversazione. La, quando apprende dell’entità della cifra, rimane attonita: “100 milioni?… tua mamma nientemeno tiene 100 milioni in casa…”. La ...

