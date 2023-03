Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcel_Bel89 : Uccise la sorella, Scagni fa solo spontanee dichiarazioni - occhio_notizie : Tragedia in Texas, la donna ha ucciso tre dei suoi figli e ha ferito gli altri due. Nel 2021 anche sua sorella geme… - noz__ni : @marcantonio_83 @GermanoDottori @Luca_Fantuzzi Avessi avuto moglie, sorella o figlia stuprate ed uccise dai basij n… - CarotenutoAndre : Genova, uccise la sorella, ora Alberto Scagni vuole parlare - LiguriaOggi : Genova, uccise la sorella, ora Alberto Scagni vuole parlare -

"Miami aveva detto che sotto casa sua c'era sempre la polizia. Ma quel giorno non c'era", ha detto davanti al pm Paola Crispo. Scagni, difeso dagli avvocati Elisa Brigandì e Maurizio Mascia, ..."In questi mesi sono statepiù di 750 persone tra donne e uomini, ma anche bambini e ... enclave iraniana nel cuore dell'Iraq che ospita dissidenti iraniani, cittàe il 18 luglio 2016 ha ..."In questi mesi sono statepiù di 750 persone tra donne e uomini, ma anche bambini e ... enclave iraniana nel cuore dell'Iraq che ospita dissidenti iraniani, cittàe il 18 luglio 2016 ha ...

Uccise la sorella, Scagni fa solo spontanee dichiarazioni Tiscali Notizie

Ha rilasciato solo una breve spontanea dichiarazione, una frase che apparentemente sembrerebbe addossare la responsabilità ad altri. (ANSA) ...La paura di due amici di famiglia nel dibattimento per omicidio politico al padre e al fratello della vittima. «Se hanno ammazzato la figlia, figuriamoci me» ...