Uccisa in Pakistan, amico vittima: ho paura che mi ammazzino (Di lunedì 6 marzo 2023) "Se vado in Pakistan mi fanno fuori. Se riescono a fare fuori la figlia figurati cosa possono fare a me. Hanno potere in patria. Ho paura per la mia vita dopo quello che ho detto". Sono queste le ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) "Se vado inmi fanno fuori. Se riescono a fare fuori la figlia figurati cosa possono fare a me. Hanno potere in patria. Hoper la mia vita dopo quello che ho detto". Sono queste le ...

