Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vincenz83942981 : RT @MeNeFrego___: - Milano - 2/3 tentativi di rapina - 6 feriti di cui 2 gravi - attentatore ubriaco - armato di coltellino Ah, scusate, q… - Cmmy3 : RT @MeNeFrego___: - Milano - 2/3 tentativi di rapina - 6 feriti di cui 2 gravi - attentatore ubriaco - armato di coltellino Ah, scusate, q… - DPleroma : RT @MeNeFrego___: - Milano - 2/3 tentativi di rapina - 6 feriti di cui 2 gravi - attentatore ubriaco - armato di coltellino Ah, scusate, q… - leonemaschio : RT @MeNeFrego___: - Milano - 2/3 tentativi di rapina - 6 feriti di cui 2 gravi - attentatore ubriaco - armato di coltellino Ah, scusate, q… - nicelivingspace : RT @MeNeFrego___: - Milano - 2/3 tentativi di rapina - 6 feriti di cui 2 gravi - attentatore ubriaco - armato di coltellino Ah, scusate, q… -

... e dove oggi pomeriggio sei passanti sono rimasti feriti, uno in modo grave, a seguito di due o forse tre rapine messe a segno da un uomodi un coltellino , descritto come un giovane ...Nessun Iframes OMEGNA - 06 - 03 - 2023 - -di un grosso coltello, nella notte tra il 15 ed il 15 febbraio scorso è entrato in un bar di ...continuava a minacciare tutti inveendo contro ...Ha pubblicato un video sui socialmentre consumava stupefacenti attirando l'attenzione della Polizia che ha scoperto nell'...author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca Alla guida...

Ubriaco, armato di coltello, nordafricano: chi è l'aggressore di Milano ilGiornale.it

L'incidente è avvenuto in via Roma a Ponte San Nicolò il 21 gennaio scorso. Il conducente dell'Audi Q5 dovrà ora rispondere all'autorità giudiziaria per guida in stato d'ebbrezza e non potrà mettersi ...Vedendolo ubriaco, il barista si rifiuta di dargli ancora da bere e lui minaccia di picchiarlo. E’ successo l’altro giorno al Circolo San Lorenzo di Mongrando. Il protagonista è un uomo di 38 anni. Il ...