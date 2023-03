Twitter non funziona (di nuovo), la frustrazione di Elon Musk: «Questa piattaforma è così fragile» (Di lunedì 6 marzo 2023) Ancora problemi con Twitter per molti utenti. Ad annunciarlo è la stessa piattaforma di microblogging di Elon Musk. «Alcune parti di Twitter potrebbero non funzionare come previsto in questo momento». La causa, si legge nel tweet, è da ricondurre a «una modifica interna che ha avuto alcune conseguenze indesiderate. Ci stiamo lavorando ora e condivideremo un aggiornamento quando sarà risolto». Lo conferma anche un’analisi di Netblocks, che registra rallentamenti del servizio. Per questo motivo sta iniziando a circolare sul social network l’hashtag #Twitterdown da parte di utenti che lamentano un disservizio nella condivisione di immagini, collegamenti e video. Anche il sito downdetector.com ha riscontrato un picco di malfunzionamenti a partire dalle ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023) Ancora problemi conper molti utenti. Ad annunciarlo è la stessadi microblogging di. «Alcune parti dipotrebbero nonre come previsto in questo momento». La causa, si legge nel tweet, è da ricondurre a «una modifica interna che ha avuto alcune conseguenze indesiderate. Ci stiamo lavorando ora e condivideremo un aggiornamento quando sarà risolto». Lo conferma anche un’analisi di Netblocks, che registra rallentamenti del servizio. Per questo motivo sta iniziando a circolare sul social network l’hashtag #down da parte di utenti che lamentano un disservizio nella condivisione di immagini, collegamenti e video. Anche il sito downdetector.com ha riscontrato un picco di malmenti a partire dalle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Ho visto teppisti incendiare #Torino, distruggere auto e sfondare vetrine. 37persone portate in #Questura, 150 iden… - nelloscavo : Questa la mappa della guerra in tempo reale. Si svolge tutto nei confini #Ucraina. Non ci sono invasioni #Ucrania i… - Giorgiolaporta : Pensate a parti inverse se a una manifestazione della #Meloni qualcuno avesse gridato che uccidere qualcuno non deb… - AmePhenix : RT @franzrusso: Non molto tempo fa, prima che arrivasse EM, era #Twitter che non andava mai in down, diventava il luogo dove raccontare i b… - dukem56 : RT @Adriano72197026: Milano. 5/03/2023 ???? Corteo parenti vittime del siero covid19. Da vedere e condividere soprattutto per far capire che… -