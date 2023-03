Twitter down | problemi per il social network

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... yleniaindenial2 : RT @yleniaindenial1: ennesimo twitter down da quando la bird app è stata presa da elon muschiodemerda - unatizia_acaso : Mi dispiace per Alberto, già sta passando un periodo di down e anziché aiutarlo si comportano così. Schifo #GfVip - jupithver : non twitter in down proprio ora che devo postare l’arsd - perrysblueeyes : non mi fa vedere le immagini se é un altro twitter down ve lo giuro che - CosimoAmodio : Approfittate di sto down di Twitter per votare. Tra 15 minuti c'è la votazione di massa, iniziate a creare mail a p… -

... ma entro fine anno Google rilascerà Android 14 che, come sappiamo da tempo, usa UpsideCake per il nome in codice. Tuttavia come ci fa notare l'utente teamb58 su, pare che sia stato già ...Nello specifico, lo sviluppatore Mishaal Rahman ha spiegato suche " è un po' più presto ... Per esempio, lo scorso anno Android 14 aveva codename UpsideCake , mentre Android 13 era ..."It was written the same way it was when it had been turnedall those times." She adds that ...Facebook Mi piace: Mi piace Caricamento...

Twitter non funziona: problemi per chi si collega al social WIRED Italia

Difficile immaginare un esordio migliore di questo. I Roosters Romagna bagnano con una netta vittoria il loro esordio nella Regular Season 2023 del Campionato Italiano di Seconda Divisione, regolando ...Come ogni 21 di marzo, anche quest’anno in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale sulla "Sindrome di Down". Questa volta lo slogan scelto per la ricorrenza "with us not for us" intende sottoli ...