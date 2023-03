Twitter: dipendenti alla Bbc, 'social non è più in grado di proteggere dal trolling' (Di lunedì 6 marzo 2023) Londra, 6 mar. (Adnkronos) - dipendenti di Twitter hanno dichiarato alla Bbc che la società non è più in grado di proteggere gli utenti dal trolling, dalla disinformazione e dallo sfruttamento sessuale dei minori, a causa dei licenziamenti e dei cambiamenti avvenuti da quando Elon Musk è diventato proprietari del social. Dati esclusivi e testimonianze degli utenti di Twitter confermano le loro accuse, secondo le quali sul social prospera l'odio, le molestie e account misogini e offensivi. dipendenti ed ex impiegati dell'azienda hanno riferito all'emittente britannica che le funzionalità di Twitter per la protezione degli utenti da trolling e molestie si stanno ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) Londra, 6 mar. (Adnkronos) -dihanno dichiaratoBbc che la società non è più indigli utenti dal, ddisinformazione e dallo sfruttamento sessuale dei minori, a causa dei licenziamenti e dei cambiamenti avvenuti da quando Elon Musk è diventato proprietari del. Dati esclusivi e testimonianze degli utenti diconfermano le loro accuse, secondo le quali sulprospera l'odio, le molestie e account misogini e offensivi.ed ex impiegati dell'azienda hanno riferito all'emittente britannica che le funzionalità diper la protezione degli utenti dae molestie si stanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcozanni86 : #Lagarde continua a prendere in giro i cittadini, gridando al lupo al lupo quando il lupo sta da un'altra parte (ve… - MarianoGiustino : I dipendenti del siderurgico di #Isfahan, #IronSmelter, sono in sciopero, sono in sit-in per protestare contro il m… - Primaonline : Allarme dei dipendenti: Twitter non è in grado di proteggere da trolling e disinformazione - Roma : ?? #Mobilità: mercoledì 8 marzo trasporto pubblico a rischio per lo #sciopero nazionale generale di 24h che coinvolg… - MoniaVenturini : TWITTER: DIPENDENTI ALLA BBC, 'SOCIAL NON E' PIU' IN GRADO DI PROTEGGERE DAL TROLLING' = 'a causa dei licenz… -

Twitter: dipendenti alla Bbc, 'social non è più in grado di proteggere ... Gazzetta di Reggio Allarme dei dipendenti: Twitter non è in grado di proteggere da trolling e disinformazione Dipendenti di Twitter hanno dichiarato alla Bbc che la società non è più in grado di proteggere gli utenti dal trolling, dalla disinformazione e dallo sfruttamento sessuale dei minori, a causa dei ... Sciopero trasporti 8 marzo: Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino. Orari e fasce di garanzia Sciopero generale e nazionale l'8 marzo 2023. Così come l'anno scorso, la Giornata internazionale della donna è sinonimo di astensione dal lavoro di tutti i settori, pubblici ... Dipendenti di Twitter hanno dichiarato alla Bbc che la società non è più in grado di proteggere gli utenti dal trolling, dalla disinformazione e dallo sfruttamento sessuale dei minori, a causa dei ...Sciopero generale e nazionale l'8 marzo 2023. Così come l'anno scorso, la Giornata internazionale della donna è sinonimo di astensione dal lavoro di tutti i settori, pubblici ...