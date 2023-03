Tuttosport – “Kean ha chiesto scusa. Vlahovic? Buona partita” (Di lunedì 6 marzo 2023) 2023-03-06 01:30:24 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di TS: ROMA – Dopo 4 vittorie consecutive la Juventus di Massimiliano Allegri è caduta all’Olimpico contro la Roma per 1-0 rallentando la rimonta per la zona Europa. Queste le parole dell’allenatore bianconero ai microfoni di Dazn nel post-partita: “Sapevamo delle difficoltà, la Roma è una squadra scorbutica. Nel primo tempo potevamo fare di più, ma loro han corso molto. A fine primo tempo stavano un po’ mollando tra le linee, poi è venuto fuori questo gol in cui potevamo difendere meglio. Ma il calcio è questo. Potevamo fare meglio nelle occasioni fatte“ Juventus, Allegri sulla prestazione di Vlahovic “Ha fatto una Buona partita, anche tecnicamente rispetto all’ultima. Ha avuto occasioni quando non ha tirato anche, è stato presente in ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 6 marzo 2023) 2023-03-06 01:30:24 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di TS: ROMA – Dopo 4 vittorie consecutive la Juventus di Massimiliano Allegri è caduta all’Olimpico contro la Roma per 1-0 rallentando la rimonta per la zona Europa. Queste le parole dell’allenatore bianconero ai microfoni di Dazn nel post-: “Sapevamo delle difficoltà, la Roma è una squadra scorbutica. Nel primo tempo potevamo fare di più, ma loro han corso molto. A fine primo tempo stavano un po’ mollando tra le linee, poi è venuto fuori questo gol in cui potevamo difendere meglio. Ma il calcio è questo. Potevamo fare meglio nelle occasioni fatte“ Juventus, Allegri sulla prestazione di“Ha fatto una, anche tecnicamente rispetto all’ultima. Ha avuto occasioni quando non ha tirato anche, è stato presente in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Niccolo_Pisilli : @Michele64681931 @tuttosport no, Kean direttamente dallo spogliatoio - ColucciLc : RT @tuttosport: FOLLIA DI KEAN: ESPULSO DOPO POCHI SECONDI Il centravanti della Juve entra e dopo pochi secondi viene espulso per un fall… - gercci1 : RT @tuttosport: JUVE KO ALL'OLIMPICO: MANCINI GELA I BIANCONERI Tre legni e tanta sfortuna per la #Juventus che esce sconfitta dall'Olimp… - Fprime86 : RT @tuttosport: ?? #Kean espulso dopo 40 secondi La reazione di Max #Allegri #RomaJuventus #RomaJuve #Juventus #SerieA #AsRoma #Tuttospor… - vulta10 : @MatthijsPog @tuttosport Grande Matthis io proverei ad inventarmi pure qualcosa contro kean tipo qualche ululato co… -