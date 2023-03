"Tutto sbagliato". Bufera sugli autori di Paolo Bonolis: la scelta nel mirino (Di lunedì 6 marzo 2023) La prossima edizione di Ciao Darwin solleva dei dubbi tra i fan del programma di Canale 5. Le anticipazioni sono arrivate dallo storico autore del format, Marco Salvati, che ha svelato come i telespettatori del programma condotto da Paolo Bonolis si troveranno di fronte a profonde modifiche. Salvati ha anticipato come il pubblico sarà diviso in tre settori: uomini, donne e "arcobaleno". Insomma, nel terzo settore tutti quelli che vogliono parteggiare anche per concorrenti dello stesso sesso. Ma questa divisione non è piaciuta al popolo di Twitter, che si è scagliato contro la produzione. Secondo gli utenti, così, si farebbe confusione tra sesso, orientamento sessuale ed identità di genere. "Da una delle trasmissioni più offensive e discriminatorie della tv italiana non mi aspettavo nulla di diverso. È Tutto così ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) La prossima edizione di Ciao Darwin solleva dei dubbi tra i fan del programma di Canale 5. Le anticipazioni sono arrivate dallo storico autore del format, Marco Salvati, che ha svelato come i telespettatori del programma condotto dasi troveranno di fronte a profonde modifiche. Salvati ha anticipato come il pubblico sarà diviso in tre settori: uomini, donne e "arcobaleno". Insomma, nel terzo settore tutti quelli che vogliono parteggiare anche per concorrenti dello stesso sesso. Ma questa divisione non è piaciuta al popolo di Twitter, che si è scagliato contro la produzione. Secondo gli utenti, così, si farebbe confusione tra sesso, orientamento sessuale ed identità di genere. "Da una delle trasmissioni più offensive e discriminatorie della tv italiana non mi aspettavo nulla di diverso. Ècosì ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Rappresentare il paese in questo modo non è solo sbagliato ma anche pericoloso. Se il crinale tra sinistra e resto… - capuanogio : Squalifica sospesa per #Mourinho, Corte federale d'Appello ha deciso di aver bisogno di più tempo per valutare quan… - armandosiri : è tutto sbagliato! Non si possono contare 5 mele + 5 tazzine da caffè e dire che la somma fa 10 ????? Se questi andas… - MariaPiaRagosa : RT @CarloCalenda: Rappresentare il paese in questo modo non è solo sbagliato ma anche pericoloso. Se il crinale tra sinistra e resto del mo… - _Meddix_ : @Pontifex_it digiuno, preghiera, elemosina, carità, speranza... tutto sbagliato. -