“Tutti super famosi”. GF Vip, spuntano gli ex fidanzati di Antonella: nomi fortissimi (Di lunedì 6 marzo 2023) In quel dello spiato appartamento di Cinecittà, si respira una atmosfera completamente inedita. La Finale è alle porte ed i costanti scontri hanno fatto venire voglia di pace ai concorrenti del GF Vip 7. Divertiti e in tregua, dopo mesi, durante il game show sono usciti più scoop. Come i flirt famosi di Antonella Fiordelisi. All’inizio sembrava restia ma poi ha sputato il rospo. Peccato che chi conosce il gossip sa perfettamente che Antonella Fiordelisi, l’altra sera, abbia fatto la furba con i compagni di avventura Quando le è toccato giocare, le hanno chiesto i nomi dei suoi flirt famosi. Però, al GF Vip 7 la 24enne ne ha omesso qualcuno. GF Vip, con chi è stata fidanzata Antonella Fiordelisi: nomi super famosi Tutto, ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 6 marzo 2023) In quel dello spiato appartamento di Cinecittà, si respira una atmosfera completamente inedita. La Finale è alle porte ed i costanti scontri hanno fatto venire voglia di pace ai concorrenti del GF Vip 7. Divertiti e in tregua, dopo mesi, durante il game show sono usciti più scoop. Come i flirtdiFiordelisi. All’inizio sembrava restia ma poi ha sputato il rospo. Peccato che chi conosce il gossip sa perfettamente cheFiordelisi, l’altra sera, abbia fatto la furba con i compagni di avventura Quando le è toccato giocare, le hanno chiesto idei suoi flirt. Però, al GF Vip 7 la 24enne ne ha omesso qualcuno. GF Vip, con chi è stata fidanzataFiordelisi:Tutto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Almise535590 : RT @Alex_Djdigio: Buongiorno e Grazie di ???? a tutti per il Grande sostegno che ci avete dato sabato sera, ma un Super ?? Grande alle Bimbe… - Savemeaa1 : bravissima maria che finalmente ha detto che se una persona non è super espansiva non è detto che non prova nulla p… - Totodilee96 : Il roster DEVE essere quello del 3 + tutti i nuovi di Super - Bradipo639 : Ditemi bravo, non sono finito in galera oggi. Al tavolo accanto 4 venditori super sboroni, e fin qui… Uno se ne esc… - MarcelloBondi1 : Bella giornata ieri a Fiorano, per la presentazione del romanzo 'Sotto Il Sole Dell'Arizona' scritto con Lorenzo Lu… -