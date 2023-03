Tutti i concerti di James Bay in Italia nel 2023: biglietti in prevendita (Di lunedì 6 marzo 2023) James Bay torna in Italia nel 2023 per quattro appuntamenti imperdibili che si terranno nel mese di luglio. Si parte martedì 4 luglio con un concerto a Merano (BZ) in occasione del World Music Festival presso i Giardini di Castel Trauttmansdorff. I biglietti per questo concerto sono disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster. Mercoledì 5 luglio, l’artista si esibirà a Roma, in occasione di Roma Summer Fest. La location scelta è quella dell’Auditorio Parco della Musica – Ennio Morricone. I biglietti per questo spettacolo sono disponibili in prevendita via TicketOne e TicketMaster. Il terzo appuntamento con James Bay in Italia nel 2023 è quello atteso per giovedì 6 luglio a Bologna, in occasione di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 marzo 2023)Bay torna innelper quattro appuntamenti imperdibili che si terranno nel mese di luglio. Si parte martedì 4 luglio con un concerto a Merano (BZ) in occasione del World Music Festival presso i Giardini di Castel Trauttmansdorff. Iper questo concerto sono disponibili insu TicketOne e TicketMaster. Mercoledì 5 luglio, l’artista si esibirà a Roma, in occasione di Roma Summer Fest. La location scelta è quella dell’Auditorio Parco della Musica – Ennio Morricone. Iper questo spettacolo sono disponibili invia TicketOne e TicketMaster. Il terzo appuntamento conBay innelè quello atteso per giovedì 6 luglio a Bologna, in occasione di ...

