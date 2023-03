Tutti i cambiamenti dell’algoritmo di Instagram e Facebook che hanno più condizionato gli influencer (Di lunedì 6 marzo 2023) Estate 2022. Instagram, per bocca del suo numero uno Adam Mosseri, aveva annunciato una modifica sostanziale al suo algoritmo. I contenuti sarebbero stati proposti in una maniera molto più prossima a quella di TikTok, con una maggiore spinta sul suggerimento del video secondo i gusti dell’utente, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo segua o meno l’account che ha realizzato quello stesso video. Instagram si stava muovendo già in quella direzione, ma nell’estate dello scorso anno aveva deciso di imprimere una svolta decisa verso la sua tiktokizzazione. Il risultato è stato quello di provocare una sorta di rivolta generale, capeggiata addirittura da Kim Kardashian e Kylie Jenner, sulla quale è dovuto intervenire lo stesso Adam Mosseri per cercare di placare gli animi ed evitare una fuga dalla piattaforma di queste Instagram Star ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 6 marzo 2023) Estate 2022., per bocca del suo numero uno Adam Mosseri, aveva annunciato una modifica sostanziale al suo algoritmo. I contenuti sarebbero stati proposti in una maniera molto più prossima a quella di TikTok, con una maggiore spinta sul suggerimento del video secondo i gusti dell’utente, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo segua o meno l’account che ha realizzato quello stesso video.si stava muovendo già in quella direzione, ma nell’estate dello scorso anno aveva deciso di imprimere una svolta decisa verso la sua tiktokizzazione. Il risultato è stato quello di provocare una sorta di rivolta generale, capeggiata addirittura da Kim Kardashian e Kylie Jenner, sulla quale è dovuto intervenire lo stesso Adam Mosseri per cercare di placare gli animi ed evitare una fuga dalla piattaforma di questeStar ...

