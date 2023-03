Tutela della Villa Comunale, Mastella firma un accordo con l’Istituto Galilei-Vetrone (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il sindaco Clemente Mastella e il dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Galilei-Vetrone”, Giovanni Marro, hanno sottoscritto stamane un accordo di partenariato per la realizzazione del progetto “La Villa Comunale di Benevento: un patrimonio verde da proteggere”. L’iniziativa, che è rivolta a 15 studenti dell’Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio e coinvolge come partner anche l’ANCE di Benevento, punta a promuovere la Tutela e il rispetto del patrimonio vegetale presente sul territorio cittadino e s’inserisce nel contesto più ampio di valori paesaggistici e naturalistici da Tutelare, in quanto il parco pubblico svolge funzioni climatiche, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il sindaco Clementee il dirigente scolastico deld’Istruzione Superiore “”, Giovanni Marro, hanno sottoscritto stamane undi partenariato per la realizzazione del progetto “Ladi Benevento: un patrimonio verde da proteggere”. L’iniziativa, che è rivolta a 15 studenti delTecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio e coinvolge come partner anche l’ANCE di Benevento, punta a promuovere lae il rispetto del patrimonio vegetale presente sul territorio cittadino e s’inserisce nel contesto più ampio di valori paesaggistici e naturalistici dare, in quanto il parco pubblico svolge funzioni climatiche, ...

