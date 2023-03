Turismo | è allarme per la reperibilità dei lavoratori

(Di lunedì 6 marzo 2023): sempre meno persone disponibili a lavorare durante le feste e i ponti. Sebbene per il 2023 sia previsto un boom delper quanto riguarda le nostre città, con in testa la Capitale che vedrà un incremento notevole di turisti da tutto il mondo, c’è un problema all’orizzonte da risolvere, ovvero la ... TAG24.

A lanciare l'allarme che rischia di danneggiare un settore in piena ripresa è Assoturismo. I flussi turistici hanno raggiunto quota 400 milioni e la tendenza appare favorevole anche per il 2023 sia sul fronte del turismo interno che internazionale. In primavera si teme un buco di 50 mila lavoratori.

E’ ancora allarme per i lavoratori del mondo del turismo. Dopo la significativa ripresa post-Covid registrata nell’estate 2022, anche per l’anno in corso si prevede un aumento dei flussi di turisti, ...Si prospetta un aumento del volume della produzione e dei posti di lavoro creati, ma le imprese del settore continuano a registrare carenza di addetti: la difficoltà nella ricerca del personale ha ass ...