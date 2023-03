Turchia - Siria, il terremoto, un mese dopo: l'apocalisse umanitaria continua (Di lunedì 6 marzo 2023) E' passato un mese dal terremoto che ha devastato intere aree, città, villaggi, di Turchia e Siria. I riflettori mediatici si sono vieppiù spenti col trascorrere del tempo. Eppure, l'apocalisse ... Leggi su globalist (Di lunedì 6 marzo 2023) E' passato undalche ha devastato intere aree, città, villaggi, di. I riflettori mediatici si sono vieppiù spenti col trascorrere del tempo. Eppure, l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : I rappresentanti di 46 Paesi, tra cui i #vigilidelfuoco????, si sono riuniti a #Singapore, al meeting annuale dei tea… - caritas_milano : A un mese dal devastante terremoto in Turchia e Siria, la rete Caritas potenzia gli aiuti. Caritas Ambrosiana ha d… - sportface2016 : Terremoto #Siria e #Turchia, #CristianoRonaldo invia aereo con beni di prima necessità - AOIcooperazione : RT @OxfamItalia: #OXFAM: “A 1 MESE DAL #TERREMOTO IN #TURCHIA E #SIRIA LA SITUAZIONE RESTA DISPERATA, MENTRE CALANO GLI AIUTI” - SONO MILIO… - FinallyGio459 : RT @CB_Ignoranza: Tra un gol e l'altro, Ronaldo ha deciso di sostenere le popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria inviando un… -