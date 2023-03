Turchia, Kilicdaroglu pronto a sfidare Erdogan alle elezioni presidenziali (Di lunedì 6 marzo 2023) In Turchia l’alleanza dei 6 più importanti partiti di opposizione indicherà quasi certamente Kemal Kilicdaroglu quale sfidante di Recep Tayyp Erdogan alle elezioni presidenziali del prossimo 14 maggio. Una scelta non facile a causa delle divisioni che attraversano le forze kemaliste, nazionaliste, laiche e non islamiste del grande paese a cavallo fra Asia ed Europa. La ricomposizione attorno a nome di Kilicdaroglu è in corso. Appena tre giorni fa le forze contrarie a Erdogan si erano platealmente divise sulla scelta di un candidato comune per affrontare il capo di Stato uscente alle urne. Kemal Kiliçdaroglu, leader della principale forza di opposizione turca, il Partito popolare repubblicano. Foto Ansa/Epa Sedat ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 6 marzo 2023) Inl’anza dei 6 più importanti partiti di opposizione indicherà quasi certamente Kemalquale sfidante di Recep Tayypdel prossimo 14 maggio. Una scelta non facile a causa delle divisioni che attraversano le forze kemaliste, nazionaliste, laiche e non islamiste del grande paese a cavallo fra Asia ed Europa. La ricomposizione attorno a nome diè in corso. Appena tre giorni fa le forze contrarie asi erano platealmente divise sulla scelta di un candidato comune per affrontare il capo di Stato uscenteurne. Kemal Kiliçdaroglu, leader della principale forza di opposizione turca, il Partito popolare repubblicano. Foto Ansa/Epa Sedat ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : ULTIM'ORA: Si scrive la Storia e si fa la Storia in #Turchia. La crisi dell'opposizione è risolta. #Aksener torna a… - Ref2302 : RT @MarianoGiustino: ULTIM'ORA: Si scrive la Storia e si fa la Storia in #Turchia. La crisi dell'opposizione è risolta. #Aksener torna al '… - OsservEsteri : #Turchia Kemal #Kiliçdaroglu (#CHP|S&D) è stato nominato come candidato presidenziale dell'opposizione dal Six Tabl… - miss_tepes : RT @MarianoGiustino: ULTIM'ORA: Si scrive la Storia e si fa la Storia in #Turchia. La crisi dell'opposizione è risolta. #Aksener torna al '… - Bighouse66 : RT @MarianoGiustino: ULTIM'ORA: Si scrive la Storia e si fa la Storia in #Turchia. La crisi dell'opposizione è risolta. #Aksener torna al '… -