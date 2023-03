Tumori | in Europa mortalità in calo nel 2023 | dal 1989 evitati oltre 7 mln decessi

(Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) - Ancora inlaper cancro in. Secondo una ricerca coordinata dall'Università degli Studi di Milano assieme all'Università di Bologna, pubblicata sulla rivista scientifica 'Annals of Oncology', nelnell'Unione europea sono attesi circa 1.262.000per tumore, circa 172.300 nel Regno Unito. Il gruppo di ricercatori internazionali, guidati da Carlo La Vecchia, docente di epidemiologia all'Università Statale di Milano, stima undel 6,5% nei tassi diper tumore negli uomini e del 3,7% nelle donne tra il 2018 e il. L'équipe ha analizzato i tassi diper tumore nell'Ue e nei suoi cinque Paesi più popolosi (Francia, Germania, Italia, Polonia e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... avespartacus : RT @wireditalia: Quest'anno nel continente europeo la mortalità dovuta al cancro registrerà un calo del 6,5% negli uomini e del 3,7% nelle… - cheaterbag : RT wireditalia 'Quest'anno nel continente europeo la mortalità dovuta al cancro registrerà un calo del 6,5% negli u… - wireditalia : Quest'anno nel continente europeo la mortalità dovuta al cancro registrerà un calo del 6,5% negli uomini e del 3,7%… - ItaliaStartUp_ : Tumori: la mortalità è in calo, ma il fumo rimane un grosso problema soprattutto per le donne - AnsaScienza : Tra 2018 e 2023 i tassi di mortalità per tumore in Europa e Regno Unito sono scesi del 6,5% tra gli uomini e del 3,… -

Nel continente europeo la mortalità dovuta al cancro nel 2023 registrerà un calo del 6,5% negli uomini e del 3,7% nelle donne dal ......ha rilevato che nel 2023 nei Paesi europei è stato stimato un tasso di mortalità per tutti i... continueranno ad avere un tasso di mortalità per tumore al polmone più elevato che in, per ...Tra 2018 e 2023 i tassi di mortalità per tumore ine Regno Unito sono scesi del 6,5% tra gli uomini e del 3,7% tra le donne, con 5,9 milioni di morti evitate nell'Unione Europea dal 1989 ad oggi e 1,24 milioni nel Regno Unito. Le donne, ...

Tumori. In Europa calano i tassi di mortalità (Italia compresa) ma per ... Quotidiano Sanità

250 grammi di cuore di un cotone anallergico cento per cento, cuciti a mano da un gruppo internazionale di donne della Nato di Napoli e donate stamattina a 240 donne, in questo ...Uno studio italiano prevede un calo dei tassi di mortalità per tutti i tumori nella UE, ma si stima un aumento dei decessi fra le donne per cancro ...