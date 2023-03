Tumori della pelle, al Gemelli arriva la biopsia virtuale: è uno strumento altamente innovativo (Di lunedì 6 marzo 2023) Si chiama LC-OCT (Line-field Confocal Optical Coherence Tomography) ed è uno strumento altamente innovativo per la diagnosi precoce dei Tumori della pelle, di recente acquisito dalla UOC di Dermatologia del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, diretta dalla professoressa Ketty Peris, ordinario di Dermatologia all’Università Cattolica, campus di Roma. L’esame si effettua in ambulatorio su soggetti di tutte le età e anche in gravidanza e può essere ripetuto nel tempo. Il manipolo dello strumento può essere appoggiato su tutte le aree del corpo (tranne cuoio capelluto, pianta del piede e palmo delle mani) e servono 15 minuti per analizzare ogni singola lesione (nevo o altra formazione). L’interpretazione della natura (benigna o ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023) Si chiama LC-OCT (Line-field Confocal Optical Coherence Tomography) ed è unoper la diagnosi precoce dei, di recente acquisito dalla UOC di Dermatologia del Policlinico Universitario A.IRCCS, diretta dalla professoressa Ketty Peris, ordinario di Dermatologia all’Università Cattolica, campus di Roma. L’esame si effettua in ambulatorio su soggetti di tutte le età e anche in gravidanza e può essere ripetuto nel tempo. Il manipolo dellopuò essere appoggiato su tutte le aree del corpo (tranne cuoio capelluto, pianta del piede e palmo delle mani) e servono 15 minuti per analizzare ogni singola lesione (nevo o altra formazione). L’interpretazionenatura (benigna o ...

