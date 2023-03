Tumore al colon-retto, così un processo molecolare rende le cellule tumorali più vulnerabili all’immunoterapaia (Di lunedì 6 marzo 2023) L’immunoterapia – che utilizza il sistema immunitario del corpo per attaccare le cellule tumorali – è diventata un potente strumento per combattere il cancro. Ma, per ragioni poco chiare, i tumori sfuggono alle cellule immunitarie, e risultano spesso resistenti a queste terapie. Un nuovo studio condotto da ricercatori italiani del Fox Chase Cancer Center di Philadelphia mostra come un processo chiamato metilazione del Dna possa regolare la risposta immunitaria nel cancro del colon-retto. La metilazione e la demetilazione del Dna sono due processi molecolari, il cui corretto funzionamento regola l’accensione e lo spegnimento dei geni: la metilazione li spegne, mentre la demetilazione li riattiva. “Bloccando il processo di demetilazione, possiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) L’immunoterapia – che utilizza il sistema immunitario del corpo per attaccare le– è diventata un potente strumento per combattere il cancro. Ma, per ragioni poco chiare, i tumori sfuggono alleimmunitarie, e risultano spesso resistenti a queste terapie. Un nuovo studio condotto da ricercatori italiani del Fox Chase Cancer Center di Philadelphia mostra come unchiamato metilazione del Dna possa regolare la risposta immunitaria nel cancro del. La metilazione e la demetilazione del Dna sono due processi molecolari, il cui corfunzionamento regola l’accensione e lo spegnimento dei geni: la metilazione li spegne, mentre la demetilazione li riattiva. “Bloccando ildi demetilazione, possiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Carne e latte di origine bovina e il rischio di ammalarsi di tumore al colon retto. Lo studio sugli agenti infettiv… - ziolions4219 : RT @medicotv2000: Oggi #6marzo a #ilmiomedico #Tv2000: ??primi piatti #salutari ??#prevenzione tumore al colon ??come riavere una #postura c… - lamescolanza : Si chiama Step Up la nuova campagna che EuropaColon Italia Onlus insieme al Digestive Cancers Europe (DiCE), organi… - vediamocitv2000 : RT @medicotv2000: Oggi #6marzo a #ilmiomedico #Tv2000: ??primi piatti #salutari ??#prevenzione tumore al colon ??come riavere una #postura c… - uffstampaTv2000 : RT @medicotv2000: Oggi #6marzo a #ilmiomedico #Tv2000: ??primi piatti #salutari ??#prevenzione tumore al colon ??come riavere una #postura c… -