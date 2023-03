Trussardi è in crisi: interviene la società bergamasca 3X Capital (Di lunedì 6 marzo 2023) Bergamo. L’azienda, fondata nel 1911 a Bergamo, già in forte crisi da diversi anni, ha visto peggiorare la propria situazione nelle ultime settimane a causa di problemi logistici nella distribuzione, nella produzione e soprattutto nel blocco delle spedizioni, a causa del mancato saldo di una fattura. Il tutto, in concomitanza con i recenti problemi come l’inflazione, la guerra e la crisi energetica, ha portato la griffe ad avere un debito che ammonta a oltre 50 milioni di euro. Per ristabilire la situazione è stata chiamata in aiuto la società bergamasca 3X Capital e le tempistiche concedono circa sei mesi per mettere in pratica politiche che riducano i costi, rendendo l’azienda profittevole anche se con un guadagno più basso. Trussardi, acquisita nel 2019 dalla ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 marzo 2023) Bergamo. L’azienda, fondata nel 1911 a Bergamo, già in forteda diversi anni, ha visto peggiorare la propria situazione nelle ultime settimane a causa di problemi logistici nella distribuzione, nella produzione e soprattutto nel blocco delle spedizioni, a causa del mancato saldo di una fattura. Il tutto, in concomitanza con i recenti problemi come l’inflazione, la guerra e laenergetica, ha portato la griffe ad avere un debito che ammonta a oltre 50 milioni di euro. Per ristabilire la situazione è stata chiamata in aiuto la3Xe le tempistiche concedono circa sei mesi per mettere in pratica politiche che riducano i costi, rendendo l’azienda profittevole anche se con un guadagno più basso., acquisita nel 2019 dalla ...

