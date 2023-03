Troppe bestemmie e insulti razzisti al campo sportivo | il sindaco chiude gli spalti al pubblico

(Di lunedì 6 marzo 2023) Violenza e razzismo suglierano diventati incontrollabili, così ildi Mandello del Lario, vicino Lecco, ha deciso dire alla struttura durante le partite con un’apposita ordinanza. In occasione dei match delle categorie giovanili, negli ultimi tempi, i genitori dei calciatori hanno spesso urlato slogan intolleranti e irripetibili, arrivando anche a far esplodere un petardo. Riccardo Fasoli, primo cittadino del piccolo comune sul lago di Como, ha commentato: “Mi chiedo cosa stia accadendo e mi vergogno. È stato necessario anche chiamare i carabinieri. Il calcio attira tanta gente, ma per rispetto dei giovani, dei direttori di gara e della popolazione, sono stato costretto a intervenire. Così non si può continuare”. Prima di passare alle misure restrittive Fasoli aveva chiesto che venisse ...

