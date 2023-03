Tronchetti Provera | «Inter | troppa pressione! Un ritorno di Pirelli…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 marzo 2023) L’di Inzaghi dopo la sconfitta con il Bologna è stata come sempre inondata di critiche, in primis Inzaghi.ritiene che intorno al club nerazzurro ci sia una pressione eccessiva. Poi un commento sul caso DigitalBits e sulla coppia Lautaro Martinez-Lukaku. Di seguito il suovento a La Politica Nel Pallone su Gr Parlamento ECCESSI – L’di Simone Inzaghi ha battuto ieri il Lecce scavalcando la Lazio in classifica e staccando il Milan. Marcoritiene che intorno alla squadra nerazzurra ci sia un eccesso di pressione: «Credo che Inzaghi abbia dato un buon calcio all’quando l’gioca. Le critiche nascono dall’amarezza che hanno avuto i tifosi e tutti gli sportivi l’anno scorso ...