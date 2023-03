Troisi e la lingua dell' amore

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 6 marzo 2023) Faccio due conti: quando Massimoè morto, io mi affacciavo all’adolescenza e con essa, fatalmente, all’. A quell’età era inevitabile identificarsi con la timidezza e l’incertezza cheimpersonava sullo schermo, ma anche col suo costante mormorio dissacratorio. Adesso, guardandoremixato nell’appassionato documentario di Mario Martone "Laggiù qualcuno mi ama", mi accorgo di un dettaglio in bell’evidenza: in, gli uomini parlano sempre in dialetto e le donne sempre in italiano. Parlano, cioè, in dialetto solo quelle donne-non donne nell’immaginario maschile (la madre, la sorella) ma il lessicoe amate è sempre appropriato, scandito, petrarchesco: Fiorenza Marchegiani in “Ricomincio da tre”, Giuliana De Sio in “Scusate il ritardo”, Amanda Sandrelli ...