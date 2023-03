Trieste | anziano spara alla moglie e si uccide con dei farmaci

(Di lunedì 6 marzo 2023) Omicidio-suicidio a, dove un uomo avrebbeto un colpo di pistola contro lae poi si sarebbe ucciso assumendo alcuni. I cadaveri dei due anziani, entrambi 83enni, sono stati rinvenuti in un appartamento di via del Ghirlandaio. Indagano i carabinieri, intervenuti sul posto nel pomeriggio dopo una segnalazione dei vicini di casa. I vicini hanno infatti chiamato le forze dell'ordine, allertati da un cartello che la coppia avrebbe lasciato sulla porta dell'abitazione, in cui si chiedeva di chiamare la polizia e si spiegava dove era possibile reperire le chiavi per accedere nell'appartamento.

- Ha ucciso la moglie di ottantatré anni con un colpo di pistola alla tempia. Il marito, anche luiultraottantenne, poi si è tolto la vita ingerendo psicofarmaci. L'episodio è avvenuto ...commenta Aun uomo, di oltre 80 anni, ha sparato un colpo di pistola contro la moglie uccidendola e poi si è tolto la vita assumendo alcuni farmaci. I cadaveri dei due anziani sono stati trovati in un ......di ricerche vane finalmente è arrivata la conferma che l'si trovava in una struttura sanitaria. 'Facciamo i turni per andare a trovarlo' vedi anche Pahor: quotidiano sloveno a, '...

Trieste, femminicidio-suicidio: anziano spara alla moglie e la uccide. Poi si toglie la vita la Repubblica

