Trevisani: «Posto Champions League, Inter da seconda! Ha la rosa migliore» (Di lunedì 6 marzo 2023) Riccardo Trevisani presente negli studi di Sportmediaset ha espresso la propria opinione riguardo la lotta per i restanti tre posti disponibili per la Champions League, citando anche l'Inter. TUTTO POSSIBILE – Trevisani ha parlato così della lotta per un Posto in Europa: «La corsa per la Champions League è agguerrita e molto molto aperta perché i posti cominciano ad essere pochi e le squadre sono parecchie. Roma in corsa sull'Inter? Numericamente sì, è a soli tre punti di distanza e ha anche vinto la sfida di andata. Secondo me però l'Inter può arrivare seconda, a inizio anno per noi era la favorita per lo scudetto insieme alla Juventus. I nerazzurri hanno 50 punti così come la Juventus, dietro Milan, Lazio e Roma ...

