Tremonti contro le auto elettriche | “Mettono il turbo solo alla Cina”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar – Sulla questione dellesi è espresso in modo molto duro Giulio, ex ministro dell’economia e ora presidente della commissione Affari Esteri della Camera, il quale, durante un’intervista rilasciata al quotidiano Libero, ha affermato come letanto esaltate dall’Unione europea non facciano altro che avvantaggiare e potenziare la, oltre che preoccupare a livello industriale per alcune criticità ancora non chiarite.ha infatti dichiarato: “Finora lo Stato non disciplinava il tipo dimobile prodotta e dal lato della produzione si occupavadella tutela dei lavoratori. Da ultimo sono venute leggi sulla sicurezza dei veicoli. Qui siamo nel campo del dirigismo ambientale ...