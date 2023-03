Tre ultras della Lazio arrestati a Napoli (Di lunedì 6 marzo 2023) – Denunciate diverse altre persone, per possesso di droga e per altri reati minori – A Napoli, tre tifosi ultras della Lazio sono stati arrestati per aver lanciato durante il derby del centrosud nove petardi e fumogeni in direzione dei tifosi partenopei. Un petardo è stato incautamente raccolto da un tifoso napoletano, un giovane di 21 anni: il petardo gli è esploso in mano causandogli lesioni non gravi. La digos, grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, ha – secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino – individuato tre autori delle accensioni e dei lanci degli artifizi pirotecnici. Un 22enne di Velletri e due romani di 24 e 35 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono stati arrestati per lancio di materiale pericoloso in occasione ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 marzo 2023) – Denunciate diverse altre persone, per possesso di droga e per altri reati minori – A, tre tifosisono statiper aver lanciato durante il derby del centrosud nove petardi e fumogeni in direzione dei tifosi partenopei. Un petardo è stato incautamente raccolto da un tifoso napoletano, un giovane di 21 anni: il petardo gli è esploso in mano causandogli lesioni non gravi. La digos, grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, ha – secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino – individuato tre autori delle accensioni e dei lanci degli artifizi pirotecnici. Un 22enne di Velletri e due romani di 24 e 35 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono statiper lancio di materiale pericoloso in occasione ...

