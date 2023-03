Trasporti, mobilità e infrastrutture: le sfide del nostro tempo nell’intervista di Will a Giovannini (Di lunedì 6 marzo 2023) Di seguito la ricostruzione per sequenze dell’intervista YouTube con l’ex ministro alle infrastrutture Enrico Giovannini nell’ambito di Will, una community di persone che guardano con passione ai grandi cambiamenti. Gli scriventi, responsabili di questo blog, Claudio Quintano e Antonella Rocca, insieme ad altri studiosi, forti dell’esperienza pluriennale nel campo della Statistica Economica e in quello della statistica ufficiale, hanno scelto di vivere e far rivivere questa immensa esperienza di un’ora, che ripercorre i lavori del Ministero intero delle infrastrutture e delle mobilità Sostenibili. Ad ogni traccia corrisponde un video che “cattura” un momento dell’intervista. 00:00 Intro 00:20 Un’intervista per capire come si gestisce la complessità 03:02 Il divario Nord-Sud nelle ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023) Di seguito la ricostruzione per sequenze dell’intervista YouTube con l’ex ministro alleEnriconell’ambito di, una community di persone che guardano con passione ai grandi cambiamenti. Gli scriventi, responsabili di questo blog, Claudio Quintano e Antonella Rocca, insieme ad altri studiosi, forti dell’esperienza pluriennale nel campo della Statistica Economica e in quello della statistica ufficiale, hanno scelto di vivere e far rivivere questa immensa esperienza di un’ora, che ripercorre i lavori del Ministero intero dellee delleSostenibili. Ad ogni traccia corrisponde un video che “cattura” un momento dell’intervista. 00:00 Intro 00:20 Un’intervista per capire come si gestisce la complessità 03:02 Il divario Nord-Sud nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TIM_Enterprise : I servizi di #TIMEnterprise per le #SmartCity, grazie alle soluzioni #5G e #IoT, consentono:? ??Raccolta dati in re… - SlidingMarco : @gabriele_bark @m_sgarliga @matteosalvinimi Non c’è da investire su una tecnologia che non può essere applicata all… - rodrigojerezm : RT @Roma: ???? #Mobilità: domenica, dalle 20.45, all'#Olimpico c'è #RomaJuventus. Previsto il consueto piano trasporti con divieti per la so… - thedisappointe6 : @huncho0201 @matteosalvinimi il problema non è l'auto elettrica... sono i costi! Chi se la potrà permettere? Quando… - Mio_Capitano_10 : RT @Roma: ???? #Mobilità: domenica, dalle 20.45, all'#Olimpico c'è #RomaJuventus. Previsto il consueto piano trasporti con divieti per la so… -