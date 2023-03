Trasferta amara per il Volley Bergamo 1991: perde contro Vallefoglia e scivola all’8° posto (Di lunedì 6 marzo 2023) Trasferta amara in terra marchigiana per il Volley Bergamo 1991, che non riesce a strappare punti nel match con la Megabox e lascia la vittoria in quattro set alle padrone di casa di Vallefoglia, perdendo 3-1 e restando a quota 31 punti in classifica, agganciato da Busto Arsizio e scavalcata da Casalmaggiore. A complicare le cose l’assenza di capitan Stufi: un attacco influenzale la costringe a dare forfait a poche ore dal match. La sostituisce Laura Bovo, al centro insieme a Butigan. Micoli mischia le carte e in diagonale con Gennari propone Frosini, Lanier e Partenio completano l’attacco, il libero è Giada Cecchetto. Vallefoglia risponde con Drews, D’Odorico, Aleksic, Mancini, Hancock e Kosheleva. E’ un avvio in equilibrio, Bergamo e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 marzo 2023)in terra marchigiana per il, che non riesce a strappare punti nel match con la Megabox e lascia la vittoria in quattro set alle padrone di casa dindo 3-1 e restando a quota 31 punti in classifica, agganciato da Busto Arsizio e scavalcata da Casalmaggiore. A complicare le cose l’assenza di capitan Stufi: un attacco influenzale la costringe a dare forfait a poche ore dal match. La sostituisce Laura Bovo, al centro insieme a Butigan. Micoli mischia le carte e in diagonale con Gennari propone Frosini, Lanier e Partenio completano l’attacco, il libero è Giada Cecchetto.risponde con Drews, D’Odorico, Aleksic, Mancini, Hancock e Kosheleva. E’ un avvio in equilibrio,e ...

