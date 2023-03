Tragedia nelle Marche, bimbo di un anno e mezzo travolto e ucciso da scuolabus: voleva seguire la sorellina. Autista sotto choc: “Sono devastato” (Di lunedì 6 marzo 2023) Tragedia a Casette d'Ete, nelle Marche, dove un bambino di un anno e mezzo è stato investito e ucciso dallo scuolabus che stava portando sua sorella alla scuola dell'infanzia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 marzo 2023)a Casette d'Ete,, dove un bambino di unè stato investito edalloche stava portando sua sorella alla scuola dell'infanzia. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PieroPelu : Nella disperazione per l’ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo, e nella rabbia per ciò che poteva essere f… - LiaQuartapelle : Se Meloni vuole andare fino in fondo, oltre a chiedere spiegazioni a Frontex, avvii una inchiesta interna per capir… - giu_paladini : RT @PieroPelu: Nella disperazione per l’ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo, e nella rabbia per ciò che poteva essere fatto ma n… - Carolcrasher : RT @PieroPelu: Nella disperazione per l’ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo, e nella rabbia per ciò che poteva essere fatto ma n… - carlros54 : RT @PieroPelu: Nella disperazione per l’ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo, e nella rabbia per ciò che poteva essere fatto ma n… -